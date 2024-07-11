Англія

Клуб близький до домовленості з Баварією.

Захисник Баварії і збірної Нідерландів Маттейс де Лігт досяг угоди з Манчестер Юнайтед про довгостроковий контракт, повідомляє Sky Sport Germany.

Гравець прийняв рішення і сповнений рішучості приєднатися до Юнайтед. Баварія не стане перешкоджати відходу 24-річного захисника, якого 2 роки тому мюнхенці придбали за 67 млн євро у Ювентуса.

Агент Де Лігта Рафаела Пімента працює з клубами над завершенням угоди. Переговори просуваються, угода між МЮ і Баварією про трансфер близька.

Раніше повідомлялося, що де Лігт хоче перейти в Манчестер Юнайтед.