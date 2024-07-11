Клуб близький до домовленості з Баварією.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
11 липня 2024, 18:34
Захисник Баварії і збірної Нідерландів Маттейс де Лігт досяг угоди з Манчестер Юнайтед про довгостроковий контракт, повідомляє Sky Sport Germany.
Гравець прийняв рішення і сповнений рішучості приєднатися до Юнайтед. Баварія не стане перешкоджати відходу 24-річного захисника, якого 2 роки тому мюнхенці придбали за 67 млн євро у Ювентуса.
Агент Де Лігта Рафаела Пімента працює з клубами над завершенням угоди. Переговори просуваються, угода між МЮ і Баварією про трансфер близька.
Раніше повідомлялося, що де Лігт хоче перейти в Манчестер Юнайтед.