Англія

32-річний футболіст може продовжити кар'єру Аль-Іттіхаді.

Бразильський півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Як повідомляє журналіст Лоїк Танзі, футбольний клуб Аль-Іттіхад вступив у переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу 32-річного Каземіро.

Трудовий договір Каземіро з Манчестер Юнайтед розрахований до середини 2026 року.

Авторитетний інтернет-портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 20 мільйонів євро.

Минулого сезону бразильський хавбек з'явився на полі в 32 матчах у всіх турнірах, п'ять разів вразив ворота суперників і став автором трьох результативних передач.