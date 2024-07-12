Англія

Однак 22-річний футболіст уже погодив особистий контракт із "канонірами".

Захисник Болоньї Рікардо Калафіорі може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі.

Раніше повідомлялося, що 22-річний італієць уже погодив умови особистої трудової угоди з Арсеналом.

Як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, Болонья не має наміру відпускати Калафіорі менш ніж за 50 мільйонів євро, адже половина суми за гравця піде швейцарському Базелю.

За даними джерела, Арсенал хоче заплатити частину суми відразу, а решту виплатити як бонуси.

У минулому сезоні Калафіорі провів 37 матчів у всіх турнірах, забив два голи і зробив п'ять асистів.