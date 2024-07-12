Англія

Нуну Тавареш переїде до Риму на правах оренди з обов'язковим правом викупу, проте "каноніри" матимуть право повернути португальця.

Лівий захисник лондонського Арсеналу Нуну Тавареш, який провів минулий сезон в оренді в Ноттінгем Форест, знову залишить Емірейтс Стедіум цього літа, проте, скоріш за все, остаточно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Лаціо узгодив із 24-річним португальцем умови довгострокового контракту до літа 2029 року, тоді як гравець, якщо все піде за планом, вирушить на медогляд до клубу італійської Серії А вже цими вихідними.

Арсенал отримає за Тавареша фіксовані 9 мільйонів євро, проте це буде оренда з обов'язковим правом викупу. Окрім цього, "канонірі" залишили за собою першочергове право викупити португальського фулбека за певну суму у разі його прогресу.

Нагадаємо, Нуну Тавареш перейшов до Арсеналу влітку 2021 року з лісабонської Бенфіки за 8 мільйонів євро як "перспектива на майбутнє", проте закріпитися в системі Мікеля Артети він не зміг.

Зазначимо, що на позиції лівого захисника в таборі "канонірів" можуть зіграти українець Олександр Зінченко, японець Такехіро Томіясу та нідерландець Юррієн Тімбер. Окрім цього, команду має підсилити універсал з Італії Ріккардо Калафіорі, а поля Якуб Ківьор та шотландець Кіран Тірні ризикують також змінити клуби.