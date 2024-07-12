Англія

"Іриски" можуть залишитися без провідних виконавців.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість купівлі двох гравців ліверпульського Евертона — центрального захисника Джаррада Брентвейта та нападника Домініка Калверт-Льюїна. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, керівництво "Червоних дияволів" розраховує заплатити за трансфер Брентвейта 70 млн. фунтів стерлінгів, а за Калверт-Льюїна близько 10 млн. британської валюти, оскільки у 27-річного футболіста залишився лише рік за контрактом з Евертоном.

Однак підкреслюється, що "Іриски" будуть готові розлучитися з двома футболістами за суму не менше 100 млн. фунтів.

Чинний контракт 22-річного захисника з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.