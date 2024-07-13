Англія

Юнак тільки цього року почав виступи за "дорослу" команду.

Друга частина минулого сезону стала визначальною для конголезького центрального захисника англійського Манчестер Юнайтед Віллі Камбвали, якого запросили до виступів у складі "дорослої" команди.

Однак перспективи отримати повноцінне місце в стартовому складі для 19-річного юнака наразі виглядають дуже примарними, тому він та клуб шукають інші варіанти.

І, здається, знайшли — іспанський Вільярреал вийшов на "Червоних дияволів" із конкретною пропозицією щодо трансферу футболіста за 10 млн євро.

При цьому англійці залишатимуть за собою право зворотнього викупу гравця.

Решта деталей наразі перебуває на етапі узгодження, проте сам трансфер виглядає вирішеним питанням.

У минулому сезоні Камбвала відіграв 10 матчів (341 хвилину).