Англія

Вихованець "містян" підписав п'ятирічну угоду з "трактористами".

Центральний нападник Ліам Делап залишив Манчестер Сіті, приєднавшись до Іпсвіч Таун, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 21-річним англійцем розраховано до кінця червня 2029 року. За даними transfermarkt, гравець обійшовся "трактористам" у 15 млн фунтів стерлінгів.

Ще 5 млн "містяни" можуть отримати пізніше в якості бонусів. Також повідомляється, що Манчестер Сіті заробить 20% від суми потенційного майбутнього трансферу свого вихованця.

Нагадаємо, в сезоні-2023/24 Делап виступав за Галл Сіті на правах оренди. На його рахунку 8 голів і 2 асисти в 32 матчах за "тигрів" у всіх турнірах. Через травму коліна він пропустив 16 поєдинків.

Нападник є гравцем збірної Англії U-21. У 5 поєдинках за "Трьох Левів" він відзначився 2 результативними ударами та 2 гольовими передачами.