Англія

Нідерландець пропустив весь сезон-2023/24 через пошкодження коліна.

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія продовжує підготовку до повернення на поле після важкої травми, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Нідерландець вибув через пошкодження ще в липні минулого, 2023 року. Зараз 24-річний гравець старанно працює над своєю фітнес-програмою, роблячи кроки до повернення на поле.

Маласія пропустив сезон-2023/24, тоді як у попередньому, дебютному для себе у футболці МЮ, взяв участь у 39 матчах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

У клубі зазначили, що Тайрелл робить усе можливе, щоб повністю відновитися напередодні кампанії-2024/25.

Зазначимо, що 10 серпня колектив Еріка тен Гага зустрінеться з Манчестер Сіті у рамках Суперкубка Англії.