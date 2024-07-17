Англія

Гравець нині без клубу.

Шотландський нападник Че Адамс упродовж своєї кар’єри постійно перебуває на видноті, проте кроку до великого клубу так досі й не зробив.

У підсумку, п’ятирічний контракт 28-річного виконавця із Саутгемптоном сплив цього літа й він опинився на ринку вільних агентів.

Нині представники футболіста активно шукають нове місце роботи для свого клієнта, проте пропозицій надходить обмаль.

Рідкісна з них — від італійського Торіно, якому запропонували шотландця напередодні.

"Бики" зацікавились цим варіантом, тому наразі тривають перемовини щодо контракту до 2027 року.

Адамс у минулому сезоні забив 17 голів та віддав шість гольових передач у 46 матчах.