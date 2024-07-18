20-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.
Савіо Морейра, ФК Манчестер Сіті
18 липня 2024, 20:35
Атакувальний півзахисник збірної Бразилії та французького клубу Труа Савіо продовжить кар'єру в Англії. 20-річний футболіст став гравцем Манчестер Сіті.
Угода з молодим вінгером розрахована на п'ять років, до літа 2029 року. Про це повідомляє пресслужба Манчестер Сіті.
У минулому сезоні Савіо грав на правах оренди за Жирону. У 37 матчах бразилець забив 9 голів і віддав 10 результативних передач.
Нагадаємо, що Савіо виступав разом з українцями Артемом Довбиком і Віктором Циганковим.