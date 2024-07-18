Англія

18-річний футболіст підписав контракт до літа 2029 року.

Центральний захисник Лені Йоро змінив Лілль на Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" офіційно підтвердили перехід 18-річного футболіста.

Француз підписав з англійським клубом контракт, розрахований до 2029 року, також у договорі передбачена опція продовження ще на один сезон.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, Лілль заробив на продажу гравця 62 млн євро.

На Лені Йоро також претендували мадридський Реал і ПСЖ. Сам центрбек, як неодноразово повідомлялося, надавав перевагу переїзду в Мадрид, але Манчестер Юнайтед зробив набагато вигіднішу трансферну пропозицію Ліллю.

Зазначимо, що до 18 років Йоро встиг провести 60 матчів за першу команду "догів", відзначившись трьома голами.