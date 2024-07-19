Англія

І один із найважчих в історії МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про минулий сезон. Цитує нідерландського фахівця AD.

"У відпустці я не знав, що буде далі. За винятком того, що в мене залишався ще рік за контрактом. Але якщо в якийсь момент спілкування з керівництвом слабшає, то це відчувається. Це було ясно: у той період спілкування було менше. А до цього воно завжди було. Спілкування все частіше виходило від мене. Навіть після фіналу Кубку.

Я просто поїхав у відпустку, зробивши свою справу. Ми професійно підготували останні речі до нового сезону. А потім я був далеко від ситуації, тому що це був дуже важкий сезон. Безумовно, це найважчий сезон, який я коли-небудь переживав, як тренер.

Втомлюєшся, особливо наприкінці. Потрібно переконатися, що зберігаєш концентрацію. Якщо подивитися правді в очі, ми програвали занадто багато матчів. Потрібні сили, щоб щоразу зберігати концентрацію та мотивацію команди. Гравці розчаровані, розчаровані люди навколо. Це було важко", — сказав Тен Гаг.

Нагадаємо, минулого сезону Манчестер Юнайтед під керівництвом Тен Гага посів восьме місце у турнірній таблиці АПЛ, встановивши по ходу кампанії-2023/24 декілька антирекордів, але при цьому здобув Кубок Англії.