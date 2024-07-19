Англія

Хавбек перебував у резервному списку "Ле Бле".

Опорний півзахисник Леслі Угочукву не допоможе своїй національній команді на Олімпійських іграх-2024, передає видання The Athletic.

Челсі, який 20-річний гравець представляє на клубному рівні, відкликав його зі збірної Франції U-23. Угочукву не потрапив до основного списку "Ле Бле", опинившись серед четвірки резервних виконавців.

Правила футбольного турніру ОІ дозволяють командам робити до чотирьох замін у свої складах на будь-якому його етапі, якщо хтось із гравців отримав травму. Оскільки Олімпіада перебуває поза відповідним календарем турнірів ФІФА, клубам дозволено забороняти своїм виконавцям брати участь у ній.

У The Athletic зазначили, що Челсі розглядає можливість віддати Угочукву в оренду. Найбільш пріоритетним варіантом є інший клуб АПЛ.

"Сині" повернулися до тренувань 4 липня. У понеділок, 22-го числа, колектив Енцо Марески вирушить на передсезонне турне до США, де зустрінеться з Рексемом, Селтіком, Америкою, Манчестер Сіті, Реалом та Інтером.

Суперниками збірної Франції U-23 на груповому етапі футбольного турніру домашніх для країни Олімпійських ігор-2024 є США, Гвінея та Нова Зеландія. Перший матч, проти американців, відбудеться вже наступного тижня, в середу, 24 липня.