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Країну представлятимуть 18 гравців та ще 4 перебуватимуть у резерві.

Олімпійська збірна Франції готується представляти країну на домашніх для неї Іграх-2024.

Головний тренер "Les Bleus" Т’єррі Анрі на початку червня оголосив попередню заявку в складі 25 виконавців, які мали впродовж місяця переконати керманича, що саме вони мають потрапити до переліку майбутніх учасників турніру.

У підсумку, тренерський штаб відібрав лише 18 гравців та ще чотирьох футболістів залишив у резерві, і в разі чого вони миттєво долучаться до команди вже за ходом турніру.

Воротарі: Обед Нкамбадіо (Париж), Гійом Рест (Тулуза), Тео де Персен (Осер)*;

Захисники: Бредлі Локо (Брест), Кастелло Люкеба (РБ Лейпциг), Кіліанн Сідія (Фрайбург), Адрієн Трюффер (Ренн), Лоїк Баде (Севілья), Сунгуту Магасса (Монако), Кріслен Матсіма (Монако)*;

Півзахисники: Магнес Акліуш (Монако), Жоріс Шотар (Монпельє), Дізіре Дуе (Ренн), Ману Коне (Боруссія М), Енцо Мійо (Штутгарт), Леслі Угочукву (Челсі)*, Анді Діуф (Ланс)*;

Нападники: Арно Калімуендо (Ренн), Раян Шеркі, Александр Ляказетт (обидва — Ліон), Жан-Філіпп Матета, Майкл Олісе (обидва — Крістал Пелес).

* — гравці в резерві.

На Олімпіаді Франція гратиме в групі A проти США, Гвінеї та Нової Зеландії.