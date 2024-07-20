Англія

Суцільне нещастя для гравця останнім часом.

Збірна США нічого не показала на домашньому для неї Копа Америка-2024 цього літа, так і не зумів вийти з групи до плей-оф.

Окрім цього, 25-річний центральний півзахисник "зірок та смуг" Тайлер Адамс, права на якого належать англійському Борнмуту, був змушений грати на турнірі з проблемами із спиною, що тільки погіршило його стан.

Після повернення футболіста до розташування "вишень", лікарі дійшли невтішного висновку — гравцю потрібна операція, відновлення від якої змусить його пропустити початок сезону.

"Важко сказати, наскільки довго це триватиме, але Тайлер не буде готовий до початку сезону. Вересень? Жовтень? Я не знаю", — сказав у інтерв’ю головний тренер Борнмута Андоні Іраола.

Зазначимо, що проблеми із спиною в американця почали з’являтись ще під час виступів за німецький РБ Лейпциг у сезоні-18/19.

За минулу кампанію Тайлер відіграв лише чотири матчі.