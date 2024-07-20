Цікавим фактом ділиться британський Football Insaider. Атакувальний півзахисник лондонського Челсі і збірної Англії Коул Палмер намагався переконати свого колегу по команді, форварда "трьох левів" Оллі Воткінса покинути свій клуб і цього літа приєднатися до "синіх". 

Воткінс виступає за Астон Віллу під керівництвом Унаї Емері. 

Нагадаємо, що в новому сезоні обидва клуби зіграють у єврокубках. 

Щоправда, Вілла Воткінса отримала місце в найпрестижнішому з трьох — у Лізі чемпіонів УЄФА. А сам Воткінс пов'язаний із бірмінгемським клубом тривалим контрактом, розрахована угода аж до літа 2028 року. 