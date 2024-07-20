Англія

Гравець дав свій коментар.

Захисник Ліверпуля і збірної Англії Трент Александер-Арнольд хотів би бачити Юргена Клоппа на посаді головного тренера збірної Англії, але сумнівається, що німець, який пішов із Ліверпуля, щоб взяти перерву в кар'єрі, візьметься за цю роботу.

"Я насолоджувався кожним моментом, коли працював із ним, ми розділили дивовижні спогади, створили дивовижні стосунки, дивовижний зв'язок. Тож, звісно, якби це сталося, ми б продовжили з того місця, на якому зупинилися. Але я був би здивований, якби він узяв цю роботу.

Коли він оголосив про звільнення, з розмов, які я з ним вів, з усього в соціальних мережах було зрозуміло, що він, здається, насолоджується своєю відпусткою, тож це стало б величезним сюрпризом", — цитує Александер-Арнольда The Sun.

Раніше чутки пов'язували Клоппа з роботою в збірній США.