Залізна основна захисту команди Андоні Іраоли.
Ілля Забарний, Getty Images
21 липня 2024, 12:35
Український центральний захисник Ілля Забарний поступово набирає все більшої значущості в англійському футболі, виступаючи в складі Борнмута в Прем’єр-лізі.
Минулий сезон для 21-річного виконавця був надзвичайно успішним — майже 100% ігрових хвилин у 42 матчах та один забитий м’яч.
Як наслідок, трансферна вартість та зацікавленість у послугах Забарного з боку більш іменитих клубів виключно зростали.
Борнмуту довелось на це реагувати, і цього літа клуб запропонував власному футболісту продовжити контракт.
Нову угоду розраховано до 2029 року.
Нагадаємо, що трансфер Іллі взимку 2023 року коштував Борнмуту 22,7 млн євро.