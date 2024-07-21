Англія

Залізна основна захисту команди Андоні Іраоли.

Український центральний захисник Ілля Забарний поступово набирає все більшої значущості в англійському футболі, виступаючи в складі Борнмута в Прем’єр-лізі.

Минулий сезон для 21-річного виконавця був надзвичайно успішним — майже 100% ігрових хвилин у 42 матчах та один забитий м’яч.

Як наслідок, трансферна вартість та зацікавленість у послугах Забарного з боку більш іменитих клубів виключно зростали.

Борнмуту довелось на це реагувати, і цього літа клуб запропонував власному футболісту продовжити контракт.

Нову угоду розраховано до 2029 року.

Нагадаємо, що трансфер Іллі взимку 2023 року коштував Борнмуту 22,7 млн євро.