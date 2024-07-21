Бразилець цього літа все ж таки може переїхати до Близького Сходу.
Едерсон, getty images
21 липня 2024, 14:25
Аль-Іттіхад зв'язувався із воротарем Манчестер Сіті Едерсоном щодо переходу у саудівський клуб. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, бразилець, як і раніше, зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії. Раніше Едерсон домовився про умови особистого контракту з Ан-Насром, проте перехід в останній момент зірвався.
Зазначається, що найближчим часом мають відбутися переговори між Манчестер Сіті та Аль-Іттіхадом, під час яких англійський клуб вимагатиме 50-60 млн. євро за 30-річного воротаря.
Чинний контракт 30-річного футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею у 10,4 млн. фунтів стрелінгів (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Едерсон відіграв за Манчестер Сіті 43 матчі, пропустив 34 м'ячі та зібрав 16 "clean sheets".