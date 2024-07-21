Англія

Бразилець цього літа все ж таки може переїхати до Близького Сходу.

Аль-Іттіхад зв'язувався із воротарем Манчестер Сіті Едерсоном щодо переходу у саудівський клуб. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бразилець, як і раніше, зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії. Раніше Едерсон домовився про умови особистого контракту з Ан-Насром, проте перехід в останній момент зірвався.

Зазначається, що найближчим часом мають відбутися переговори між Манчестер Сіті та Аль-Іттіхадом, під час яких англійський клуб вимагатиме 50-60 млн. євро за 30-річного воротаря.