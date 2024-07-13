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Француз отримав посаду в клубі чемпіонату Саудівської Аравії.

Саудівський Аль-Іттіхад на своїй сторінці в Twitter/X оголосив про призначення нового головного тренера.

Керманичем клубу з Джидди став Лоран Блан. За даними transfermarkt, контракт із 58-річним французом розраховано до кінця червня 2026 року.

Зазначимо, що спеціаліст уже працював на Близькому Сході. З грудня 2020 року до лютого 2022-го він очолював катарський Аль-Райян (51 матч).

Раніше повідомлялося, що Аль-Іттіхад придбає півзахисника Роми.