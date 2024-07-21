Англія

Подивимося, що з цього вийде у сезоні-2024/25.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Тен Гаг оцінив роботу манкуніанського клубу на трансферному ринку цього літа. Цитує нідерландського фахівця AD.

"Дуже добре, що ми діємо швидко та активно. На поточний момент керівництво клубу відмінно справляється з роботою на трансферному ринку. Це саме те, як ми хочемо, щоб діяв Манчестер Юнайтед.

Ми вкрай амбітні, повинні бути в перших рядах на купівлю топових гравців, які нам потрібні, щоб бути готовими до сезону. Чим раніше отримаємо футболістів у своє розпорядження, тим швидше зможемо сформувати команду та побудувати якісну гру", — сказав Тен Гаг.