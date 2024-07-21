Англія

Між клубами відбудеться обмін.

Астон Вілла близька до підписання півзахисника Тоттенгема і збірної Аргентини Джовані Ло Чельсо.

Як повідомляють аргентинські ЗМІ, Ло Чельсо стане частиною угоди щодо переходу в Тоттенгем талановитого півзахисника бірмінгемців Джейкоба Ремзі.

Ло Чельсо в минулому сезоні не був гравцем стартового складу "шпор", і клуб готовий використати його в якості довеска в угоді з підписання Ремзі. З чуток, Тоттенгем також доплатить Астон Віллі 20 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно Астон Вілла здійснила вже 7 підписань, а також продала Дугласа Луїса в Ювентус і Тіма Ірогбунама в Евертон, тому клубу потрібно збалансувати баланс за рахунок нових продажів гравців.