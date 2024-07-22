Англія

Бельгієць переїжджає до Бірмінгему.

Півзахисник збірної Бельгії Амаду Онана перейшов до Астон Вілли з Евертона. Про це повідомляє офіційний сайт бірмінгемського клубу.

Зазначається, що бельгієць підписав контракт до 30 червня 2029 року.

За інформацією Трансфермаркт, Астон Вілла заплатила за футболіста 50 млн. фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Амаду Онана відіграв за Евертон 37 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу. Також на його рахунку чотири повні матчі на Євро-2024 у складі збірної Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Феліш зацікавив Астон Віллу.