Португалець може повернутися до Англії.
Феліш, getty images
22 липня 2024, 16:48
Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш може перейти до бірмінгемської Астон Вілли. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, головний тренер "Левів" Унаї Емері особисто хоче бачити 24-річного португальця в своїй команді. Однак, здійснити цю угоду буде складно з фінансової точки зору, проте керівництво Астон Вілла все одно розглядає можливість підписання Феліша після продажу Мусси Діабі в саудівський Аль-Іттіхад за 60 млн євро.
Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону виступаючи в оренді у Барселоні Жоау Феліш відіграв 44 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.