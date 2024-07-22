Англія

Португалець може повернутися до Англії.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш може перейти до бірмінгемської Астон Вілли. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, головний тренер "Левів" Унаї Емері особисто хоче бачити 24-річного португальця в своїй команді. Однак, здійснити цю угоду буде складно з фінансової точки зору, проте керівництво Астон Вілла все одно розглядає можливість підписання Феліша після продажу Мусси Діабі в саудівський Аль-Іттіхад за 60 млн євро.

Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону виступаючи в оренді у Барселоні Жоау Феліш відіграв 44 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.