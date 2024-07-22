Черговий трансфер "Синіх" на перспективу.
Вайлі, chelsea
22 липня 2024, 18:49
Лондонський Челсі підписав 19-річного захисника Калеба Вайлі з Атланти Юнайтед. Про це повідомляє офіційни сайт "Пенсіонерів".
За інформацією Трансфермаркт, сума трансферу американця склала десять мільйонів євро. Контракт розрахований до 30 червня 2030 року з можливістю продовження угоди ще на один рік.
Загалом у складі представника МЛС Атланти Калеб Вайлі провів 77 матчів, відзначившись шістьма голами та п'ятьма результативними пасами.
Наразі Вайлі перебуває в Парижі у складі збірної США, яка готується до участі в Олімпійських іграх 2024 року.