Англія

Черговий трансфер "Синіх" на перспективу.

Лондонський Челсі підписав 19-річного захисника Калеба Вайлі з Атланти Юнайтед. Про це повідомляє офіційни сайт "Пенсіонерів".

За інформацією Трансфермаркт, сума трансферу американця склала десять мільйонів євро. Контракт розрахований до 30 червня 2030 року з можливістю продовження угоди ще на один рік.

Загалом у складі представника МЛС Атланти Калеб Вайлі провів 77 матчів, відзначившись шістьма голами та п'ятьма результативними пасами.

Наразі Вайлі перебуває в Парижі у складі збірної США, яка готується до участі в Олімпійських іграх 2024 року.