Англія

Черговий продукт виховання ПСВ.

21-річним правим вінгером ейндговенського ПСВ та збірної Бельгії Жоан Бакайоко цікавляться два європейських топ-клуби. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, головний тренер Баварії Венсан Компані та спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль високо оцінюють талант бельгійця та уважно за ним спостерігають.

Також повідомляється про інтерес до Бакайоко з боку Ліверпуля. Новий головний тренер "Червоних" Арне Слот добре знайомий з півзахисником ПСВ з часів роботи у роттердамському Феєнорді та позитивно про нього відгукується.

Чинний контракт гравця з нідерландським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Жоан Бакайоко відіграв за ПСВ 48 матчів, забив 14 голів та віддав 14 результативних передач. Також на його рахунку два матчі на Євро-2024 у складі збірної Бельгії.