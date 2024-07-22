43-річний англієць повернеться на футбольне поле.
Гарет Баррі, ФК Херстпірпойнт
22 липня 2024, 20:18
Рекордсмен англійської Прем'єр-ліги за кількістю проведених матчів Гарет Баррі відновив кар'єру у віці 43 років.
Баррі зіграв 653 рази в АПЛ за Астон Віллу, Манчестер Сіті, Евертон і Вест Бромвіч.
Півзахисник спочатку завершив кар'єру в серпні 2020 року, а його останньою появою на полі став матч Кубка Англії в березні 2020 року, в якому Вест Бромвіч поступився Ньюкаслу з рахунком 2:3.
Баррі гратиме за Херстпірпойнт з 11-го дивізіону, про що оголосили клубні соцмережі.
Зазначимо, що Баррі також провів 53 матчі за збірну Англії.