Англія

43-річний англієць повернеться на футбольне поле.

Рекордсмен англійської Прем'єр-ліги за кількістю проведених матчів Гарет Баррі відновив кар'єру у віці 43 років.

Баррі зіграв 653 рази в АПЛ за Астон Віллу, Манчестер Сіті, Евертон і Вест Бромвіч.

Півзахисник спочатку завершив кар'єру в серпні 2020 року, а його останньою появою на полі став матч Кубка Англії в березні 2020 року, в якому Вест Бромвіч поступився Ньюкаслу з рахунком 2:3.

Баррі гратиме за Херстпірпойнт з 11-го дивізіону, про що оголосили клубні соцмережі.

Зазначимо, що Баррі також провів 53 матчі за збірну Англії.