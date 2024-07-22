Англія

Буде битва.

Боснійський центральний захисник белградського партизана Ніхад Муякич висловився про гру з київським Динамо в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт сербського клубу.

"Без сумніву, це великий матч для партизана. Ми зробили все можливе, щоб підготуватися до нього, ми аналізували Динамо, але зрозуміло, що таке спорідненість та менталітет партизана. Ви прагнете до перемоги в кожній грі, так що подивимося, що станеться в Любліні.

У нас багато нових гравців, і потрібен час, щоб все це стало на свої місця. Гравці вже зрозуміли вимоги та познайомилися один з одним на полі. Після гри в напредаку (гра чемпіонату сербії з напредаком завершилася із рахунком 2:2 — ред.) ми просто хотіли відновитися. У нас було не так багато часу на інші речі, нам просто потрібно було зосередитися на українцях.

Під час передсезонної підготовки ми грали з командами рівня Динамо, і ті зустрічі були сповнені перехідних моментів, тоді, як у національному чемпіонаті ми боремося з командами, які здебільшого грають без м'яча. Тому я вважаю, що гра проти Динамо буде цікавою та корисною для нас", — заявив Муякич.