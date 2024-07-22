Англія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Воротар ПСЖ, чемпіон Європи у складі збірної Італії, Джанлуїджі Доннарумма може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, у послугах 25-річного голкіпера зацікавлений Манчестер Сіті, який уже зробив запит щодо можливого трансферу футболіста.

"Містяни" розглядають варіант із Доннаруммою у зв'язку з можливим переходом основного голкіпера Едерсона в Аль-Іттіхад.

Контракт Доннарумми з ПСЖ розрахований до літа 2026 року, а трансферна вартість воротаря оцінюється в 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Де Брюйне погодився перейти в Аль-Іттіхад.