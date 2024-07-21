Англія

Бельгієць переїжджає в чемпіонат Саудівської Аравії.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне дав згоду на перехід до саудівського Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, наразі тривають переговори між англійським клубом та Аль-Іттіхадом. Раніше журналіст Руді Галетті повідомляв, що Манчестер Сіті схиляється до того, щоб попрощатись із бельгійцем.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30-го червня 2025-го року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Кевін Де Брюйне відіграв за МС 26 матчів, забив 6 голів та віддав 18 результативних передач.

Раніше Де Брюйне висловився про своє майбутнє у збірній Бельгії.