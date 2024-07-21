Бельгієць переїжджає в чемпіонат Саудівської Аравії.
ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES
21 липня 2024, 22:16
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне дав згоду на перехід до саудівського Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Manchester Evening News.
За інформацією джерела, наразі тривають переговори між англійським клубом та Аль-Іттіхадом. Раніше журналіст Руді Галетті повідомляв, що Манчестер Сіті схиляється до того, щоб попрощатись із бельгійцем.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30-го червня 2025-го року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Минулого сезону Кевін Де Брюйне відіграв за МС 26 матчів, забив 6 голів та віддав 18 результативних передач.
Раніше Де Брюйне висловився про своє майбутнє у збірній Бельгії.