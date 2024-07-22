Англія

У принципі, нічого несподіваного.

Захисник Ліверпуля і збірної Англії Трент Александер-Арнольд пояснив, чому вважає аргентинця Ліонеля Мессі найкращим футболістом у світі.

"Коли граєш проти нього, відчуваєш зовсім інші почуття. Граючи проти інших, ніколи такого не відчував. Ти завжди повинен бути напоготові, коли м'яч біля нього. Думаю, це дуже рідкісна якість — викликати в суперників таке почуття, тому я вважаю найкращим його.

Як на мене, то в багатьох, дуже багатьох аспектах гри, він, ймовірно, найкращий футболіст в історії. Він може робити на полі практично все, що захоче, тому він найкращий", — цитує Александер-Арнольда The Mirror.

Раніше повідомлялося, що Александер-Арнольд привернув увагу Реала.