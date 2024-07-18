Іспанія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру на Сантьяго Бернабеу.

Захисник Трент Александер-Арнольд у найближчому майбутньому може змінити Ліверпуль на Реал.

Як повідомляє Transfer News Live, посилаючись на Independent, 25-річного футболіста все сильніше приваблює варіант із переїздом на Сантьяго Бернабеу.

Чинний контракт пов'язує Александер-Арнольда з Ліверпулем до середини 2025 року.

Раніше в пресі з'являлася інформація про те, що англієць може перебратися в Реал наступного літа в статусі вільного агента.

Зазначимо, що Трент Александер-Арнольд є вихованцем академії Ліверпуля. За інші клуби у своїй кар'єрі футболіст поки що не виступав.