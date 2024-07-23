Англія

27-річний футболіст може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Аль-Ахлі націлений на підписання бразильського нападника Рішарлісона, права на якого належать Тоттенгему. Про це рапортує The Times.

Як стало відомо джерелу, керівництво англійського клубу готове продати 27-річного футболіста за 60 мільйонів фунтів (71 мільйон євро).

За Тоттенгем Рішарлісон виступає з літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість нападника в 38 мільйонів євро.

Минулого сезону бразильський нападник взяв участь у 31 поєдинку Тоттенгема, записавши на свій рахунок 12 забитих м'ячів і чотири результативні передачі.