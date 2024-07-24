Англія

Гравець може знову повернутись до Англії.

Професійна кар’єра сенегальського нападника Ісмаїла Сарра розвивається на теренах виключно двох країн — Франції, де він виступав у складі Меца, Ренна та Марселя, а також Англії, де на певний час його запросив до себе Вотфорд.

А тим часом загальна вартість його трансферів поміж цими клубами зросла вже до 60 млн євро.

І ще трохи більше 14 млн євро до цієї суми має додатись уже незабаром.

Саме стільки запропонував лондонський Крістал Пелес французькому Марселю, якому належать права на футболіста.

Умови можливого особистого контракту із Сарром "склярі" вже узгодили, тож усе наближається до його повернення до АПЛ.

За минулий сезон Сарр забив п’ять голів та віддав шість гольових передач у 35 матчах.