Англія

Лотерея допомогла визначити сильнішого.

Лондонський Арсенал під ранок за європейським часом у американському місті Карсон на Dignity Health Sports Park розпочав цикл товариських матчів у контексті підготовки до нового сезону.

Команда Мікеля Артети протистояла ще одному представнику АПЛ — Борнмуту.

"Каноніри" відкрили рахунок на початку першого тайму, у якому важко було визначити фаворита протистояння.

Однак після перерви "вишні" зуміли перехопити ініціативу та зрештою відігрались.

Долю переможця матчу довелось визначати в серії післяматчевих пенальті, під час якої в Арсеналу схибив Троссар, а у Борнмута — Біллінг та Крісті.

Українець "вишень" Ілля Забарний відіграв повний матч, тоді як Зінченко в складі "канонірів" з’явився на заміну на 62 хвилині.

Арсенал — Борнмут 1:1 (5:4 – пен.)

Голи: Вієйра, 18 — Семеніо, 73

Арсенал: Гейн — Вайт (Ніколз, 78), Тімбер (Рекік, 62), Гевен (Ківьор, 62), Льюїс-Скеллі (Зінченко, 62) — М’Ханд (Едегор, 46), Парті (Жоржиньо, 62), Вієйра (Сего, 62) — Нельсон (Троссар, 62), Нкетіа (Жезус, 62), Нванері (Говер, 84).

Борнмут: Нету — Ааронс (Сміт, 46), Забарний, Сенесі (Гілл, 81), Керкез (Аду, 81) — Скотт (Крісті, 64), Кук (Кілкенні, 88) — Таверньє (Семеньйо, 46), Февр (Біллінг, 64), Ентоні (Уаттара, 46) — Соланке (Джеббісон, 64).

Попередження: Тімбер — Забарний, Кук.