Англія

Гравець перебуває на ринку вільних агентів.

Лондонський Тоттенгем на початку цьогорічної літної трансферної кампанії оголосив про розставання з низкою футболістів, серед яких був присутній і англійський фланговий захисник Раян Сессеньйон.

24-річний виконавець перейшов до складу "шпор" із Фулгема за 27 млн євро ще влітку 2019 року, однак після того його боротьба за місце в стартовому складі не завершилась успіхом.

У кар’єрі гравця вже була навіть оренда до німецького Гоффенгайма, де за сезон він провів трохи більше половини від загальної кількості матчів за Тоттенгем за ці п’ять років.

Однак наразі Сессеньйон лікується від травми підколінного сухожилля, тож його повернення до великої гри міг забезпечити ніхто інший, як рідний для Раяна клуб — Фулгем.

"Дачники" вже домовились про контракт із власним вихованцем і незабаром відбудеться оголошення про його підписання.

За Тоттенгем Раян відіграв 57 матчів, забив три голи та віддав чотири гольові передачі.