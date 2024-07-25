Англія

Нобл та Лопетегі продовжують формування команди на новий сезон.

Правий захисник мюнхенської Баварії Нуссаїр Мазрауї найближчим часом може перебратися до АПЛ та стати гравцем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, німецький та англійський клуби вже уклали попередню угоду щодо переходу гравця.

Повідомляється, що Манчестер Юнайтед зберігає предметний інтерес до 26-річного марокканця, але саме Вест Гем лідирує в перегонах за захисником.

Чинний контракт футболіста з "ротен" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Нуссаїр Мазрауї відіграв за Баварію 29 матчів та зробив чотири результативні передачі.