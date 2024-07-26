Англія

Італієць залишає "Юве".

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза, ймовірно, продовжить кар'єру в лондонському Тоттенгемі. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, за 26-річного гравця збірної Італії "шпори" заплатять близько 30-35 млн. євро. Перемовини між клубами знаходяться на фінальній стадії.

Зазначається, що К'єза точно не залишиться в Італії, незважаючи на серйозну зацікавленість з боку римської Роми та неаполітанського Наполі.

Чинний контракт гравця зі "старою сеньйорою" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Феде К'єза відіграв за Ювентус 37 матчів, забив десять голів та віддав три результативні передачі.