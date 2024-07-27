Голкіпер Манчестер Сіті прокоментував допис від відомого видання.
Едерсон, Getty Images
27 липня 2024, 07:45
Футбольна доля бразильського воротаря англійського Манчестер Сіті Едерсона цього трансферного вікна постала під питанням, адже за гравцем активно почав полювати аравійський інвестиційний фонд PIF в особі клубів, права на які належать йому.
І допоки можливість трансферу 30-річного виконавця залишається невизначеною, відоме видання The Athletic опублікувало матеріал, у якому стверджувало, що поміж воротарями "містян", Едерсоном та Штефаном Ортегою, є конфлікт.
Бразилець швидко відреагував на цю інформацію дописом-відповіддю в соціальних мережах.
"Уточнюю, що в замітці, опублікованій вчора порталом The Athletic, ішлось про нібито невдоволення з мого боку колегою.
Це абсолютна неправда. День, про який ідеться в дописі, був, без сумніву, одним із найважчих днів у моїй кар’єрі, бо я отримав перелом, який не дозволив мені брати участь у фінальній частині сезону, а отже, і представляти свою країну на Копа Америка.
На момент травми я думав лише про те, щоб продовжити гру, захищаючи ворота Сіті в боротьбі за чемпіонський титул, однак емоції від гри переважали над реальністю, і, що фатально, я не зміг би продовжити гру, як хотів би, через отриману травму.
Я залишаюсь зосередженим на підготовці до сезону", — заявив Едерсон.
За 43 матчі минулого сезону Едерсон пропустив 34 голи та 16 ігор відіграв "на нуль".