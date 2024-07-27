Англія

Голкіпер Манчестер Сіті прокоментував допис від відомого видання.

Футбольна доля бразильського воротаря англійського Манчестер Сіті Едерсона цього трансферного вікна постала під питанням, адже за гравцем активно почав полювати аравійський інвестиційний фонд PIF в особі клубів, права на які належать йому.

І допоки можливість трансферу 30-річного виконавця залишається невизначеною, відоме видання The Athletic опублікувало матеріал, у якому стверджувало, що поміж воротарями "містян", Едерсоном та Штефаном Ортегою, є конфлікт.

Бразилець швидко відреагував на цю інформацію дописом-відповіддю в соціальних мережах.

"Уточнюю, що в замітці, опублікованій вчора порталом The Athletic, ішлось про нібито невдоволення з мого боку колегою.

Це абсолютна неправда. День, про який ідеться в дописі, був, без сумніву, одним із найважчих днів у моїй кар’єрі, бо я отримав перелом, який не дозволив мені брати участь у фінальній частині сезону, а отже, і представляти свою країну на Копа Америка.

На момент травми я думав лише про те, щоб продовжити гру, захищаючи ворота Сіті в боротьбі за чемпіонський титул, однак емоції від гри переважали над реальністю, і, що фатально, я не зміг би продовжити гру, як хотів би, через отриману травму.

Я залишаюсь зосередженим на підготовці до сезону", — заявив Едерсон.

За 43 матчі минулого сезону Едерсон пропустив 34 голи та 16 ігор відіграв "на нуль".