Англія

Аравійці підвищують ставки.

Цього літнього трансферного вікна клуби із Саудівської Аравії намагаються залучити до себе одного з найкращих воротарів у світі — бразильця Едерсона з англійського Манчестер Сіті.

Одразу два клуби із Близького Сходу, Ан-Наср та Аль-Іттіхад, претендують на 30-річного виконавця.

Проте перші вже встигли виставити "містянам" дедлайни щодо трансферу, які так ні до чого не призвели, а другі пропонують занадто мало грошей за цей трансфер.

Зважаючи на останнє, інвестиційний фонд PIF, якому належать, зокрема, ці колективи, провів засідання акціонерів, за підсумком якого було вирішено збільшити пропозицію Аль-Іттіхада до 38 млн євро.

Очікується, що це має остаточно схилити вибір Манчестер Сіті на користь продажу власного футболіста.

За 43 матчі минулого сезону Едерсон пропустив 34 голи та 16 ігор відіграв "на нуль".