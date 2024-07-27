Англія

Черговий юнак "на виріст" для лондонського клубу.

Система скаутів лондонського Челсі має одну з найбільш розгалужених структур, що працює по всьому світу.

Щорічно це дає можливість "синім" знаходити та запрошувати до себе перспективних юнаків із метою подальшого загравання в стартовому складі або трансферів до інших клубів.

Якою буде доля аргентинського центрального захисника Аарона Ансельміно в Лондоні — ніхто не може стверджувати напевно станом на сьогодні.

Відомо лише тільки те, що 19-річний виконавець із Бока Хуніорс із шаленими перспективами вже пакує валізи для подорожі до Англії.

За такий талант має бути й відповідна ціна — понад 20 млн євро заплатить Челсі аргентинському гранду.

Однак Ансельміно залишатиметься в оренді в рідному клубі, щонайменше, до січня 2025 року.

На рахунку захисника 10 матчів за "дорослу" команду та один гол.