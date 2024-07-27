Англія

Цікаве поповнення.

Манчестер Юнайтед підписав контракт з вже колишнім головним тренером норвезького Ліллестрема Андреасом Георгсоном в якості тренера зі стандартів. Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

"42-річний фахівець є останнім поповненням у штабі Еріка тен Гага цього літа, тренер прибув із норвезького Ліллестрема, де він був головним тренером останні півроку.

Також Георгсон раніше виконував обов'язки головного тренера Мальме та має великий тренерський досвід в Англії, працювавши у штабі в Брентфорді, Арсеналі та Саутгемптоні", — йдеться в заяві манкуніанського клубу.