Англія

Нідерландець може перебратися до Туманного Альбіону.

Англійські Ліверпуль та Арсенал боротимуться між собою за підписання нападника дортмундської Боруссії та збірної Нідерландів Доніелла Малена. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, "червоні" розглядають 25-річного гравця, як потенційну заміну своєму нападнику Мохамеду Салаху, в той час, як "каноніри" хочуть придбати Малена для конкуренції з Букайо Сака.

Зазначається, що сам нідерландець із цих двох варіантів, як не дивно віддає перевагу лондонському клубу.

Чинний контракт гравця з "джмелями" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею шість мільйонів євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Минулого сезону Доніелл Мален відіграв за Боруссію Д 38 матчів, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач. Також на його рахунку чотири матчі та два забитих голи на Євро-2024 у складі збірної Нідерландів.