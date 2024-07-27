Нідерландець може перебратися до Туманного Альбіону.
Мален, getty images
27 липня 2024, 14:57
Англійські Ліверпуль та Арсенал боротимуться між собою за підписання нападника дортмундської Боруссії та збірної Нідерландів Доніелла Малена. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, "червоні" розглядають 25-річного гравця, як потенційну заміну своєму нападнику Мохамеду Салаху, в той час, як "каноніри" хочуть придбати Малена для конкуренції з Букайо Сака.
Зазначається, що сам нідерландець із цих двох варіантів, як не дивно віддає перевагу лондонському клубу.
Чинний контракт гравця з "джмелями" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею шість мільйонів євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Минулого сезону Доніелл Мален відіграв за Боруссію Д 38 матчів, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач. Також на його рахунку чотири матчі та два забитих голи на Євро-2024 у складі збірної Нідерландів.