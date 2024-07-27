Іспанець Гейсен близький до зміни клубної прописки.
Дін Гейсен, Getty Images
27 липня 2024, 16:33
Центральний захисник Ювентуса Дін Гейсен уже невдовзі має поповнити склад Борнмута.
За даними журналіста Фабріціо Романо, 19-річний іспанець уже вирушив до Англії для проходження медогляду, який передуватиме підписанню контракту з "вишнями".
Раніше повідомлялося, що Борнмут віддасть за Гейсена 15+3 мільйонів євро. Ювентус також отримає частину суми від потенційного майбутнього трансферу гравця.
Дін уже попрощався з "б'янконері". У системі туринського клубу він перебував із липня 2021 року.
У другій половині сезону-2023/24, представляючи Рому на правах оренди, Гейсен узяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.
Нагадаємо, що Ювентус продовжує боротися за підписання центрбека Ніцци Жан-Клера Тодібо.