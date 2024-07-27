Англія

Іспанець Гейсен близький до зміни клубної прописки.

Центральний захисник Ювентуса Дін Гейсен уже невдовзі має поповнити склад Борнмута.

За даними журналіста Фабріціо Романо, 19-річний іспанець уже вирушив до Англії для проходження медогляду, який передуватиме підписанню контракту з "вишнями".

Раніше повідомлялося, що Борнмут віддасть за Гейсена 15+3 мільйонів євро. Ювентус також отримає частину суми від потенційного майбутнього трансферу гравця.

Дін уже попрощався з "б'янконері". У системі туринського клубу він перебував із липня 2021 року.

У другій половині сезону-2023/24, представляючи Рому на правах оренди, Гейсен узяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, що Ювентус продовжує боротися за підписання центрбека Ніцци Жан-Клера Тодібо.