Італія

Але пропозиція туринців не надто приваблює французький клуб.

Французький центральний захисник Ніцци Жан-Клер Тодібо вже не перше трансферне вікно приваблює до себе чималу увагу на трансферному ринку.

22-річний виконавець має за плечима досвід виступів за Тулузу, каталонську Барселону, гельзенкірхенський Шальке та лісабонську Бенфіку, однак найбільше ігрової практики отримав саме в складі "орликів".

Цього трансферного вікна за гравцем активно полюють мадридський Атлетіко, лондонський Вест Гем, Манчестер Юнайтед та ще кілька клубів АПЛ, і Ніцца вже встигла відхилити пропозицію "молотобійців".

Тим часом серце гравця підказує зробити вибір на користь туринського Ювентуса, який звернувся до клубу потенційного новачка з не надто впевненою пропозицією — оренда з правом викупу, тоді як Ніцца хоче отримати від 40 млн євро вже зараз.

Однак "зебри" та представники Тодібо вже погодили контракт до 2029 року із зарплатнею в 2,5 млн євро, чого не вдавалось зробити жодному іншому клубу.

У минулому сезоні Жан-Клер відіграв 33 матчі та зробив три гольові передачі.