Англія

Нідерландець бачить перспективу в побудові манчестерського клубу.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг поділився думкою щодо перспектив манкуніанського клубу. Цитує нідерландського фахівця ESPN.

"Я знаю, що у футболі не вистачає терпіння. Потрібно показувати результати, а очікування навколо Манчестер Юнайтед завжди дуже високі.

Зараз ми будуємося і вже двічі брали трофеї. Можна сказати, що ми на правильному шляху.

Ми можемо обігравати всіх в АПЛ, якщо в нас вийде перетворити культуру перемог на рішучість перемагати більше. Так ми станемо стабільнішими. Ми можемо перемагати кожен третій день, і це те, до чого потрібно прагнути", — сказав Тен Гаг.

Раніше Ерік Тен Гаг оцінив роботу манкуніанського клубу на трансферному ринку цього літа.