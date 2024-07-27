Англія

Данський воротар поповнить склад лондонців.

Голкіпер Вільярреала Філіп Йоргенсен переходить до Челсі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Сторони остаточно домовилися про трансфер 22-річного данця. "Сині" заплатять за гравця 24,5 млн євро. Повідомляється, що Йоргенсен підпише довгострокову угоду з лондонцями.

У системі Вільярреала воротар перебуває з липня 2015 року. Зараз на його рахунку 44 матчі за іспанський клуб.

У сезоні-2020/21 Філіп став одним із переможців Ліги Європи УЄФА.

На рівні збірних Йоргенсен представляв Данію U-21 (11 матчів).