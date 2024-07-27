Англія

Бразилець може повернутися в АПЛ.

Рафінья Діас може повернутися в англійську Прем'єр-лігу.

Як стверджує Diario Sport із посиланням на британські джерела, лондонський Арсенал уважно стежить за ситуацією Рафіньї в Барселоні.

Нагадаємо, раніше каталонський клуб знизив цінник на свого футболіста і готовий його відпустити за 50 мільйонів євро.

Рафінья приєднався до Барселони у 2022 році, перебравшись із Лідса.

Минулого сезону гравець узяв участь у 37 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив десять м'ячів і зробив 13 асистів. Чинний трудовий договір Рафіньї з Барселоною розрахований до 2027 року.