Бразилець може повернутися в АПЛ.
РАФІНЬЯ ДІАС, GETTY IMAGES
27 липня 2024, 21:59
Рафінья Діас може повернутися в англійську Прем'єр-лігу.
Як стверджує Diario Sport із посиланням на британські джерела, лондонський Арсенал уважно стежить за ситуацією Рафіньї в Барселоні.
Нагадаємо, раніше каталонський клуб знизив цінник на свого футболіста і готовий його відпустити за 50 мільйонів євро.
Рафінья приєднався до Барселони у 2022 році, перебравшись із Лідса.
Минулого сезону гравець узяв участь у 37 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив десять м'ячів і зробив 13 асистів. Чинний трудовий договір Рафіньї з Барселоною розрахований до 2027 року.