Англія

Товариська зустріч у США залишилась за командою Мікеля Артети.

Лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед глибоко вночі за європейським часом у американському місті Інглвуд на SoFi Stadium провели товариський матч.

Команда Еріка тен Гага оформила швидкий м’яч на початку протистояння, не протрималась із перевагою за рахунком навіть до завершення першої пів години гри.

І хоча обидва тайми минали за рівноваги на футбольному полі, "каноніри" все ж таки зробили вирішальний ривок на останніх хвилинах.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Жезус, 26, Мартінеллі, 81 — Гойлунн, 10

Арсенал: Гейн — Вайт (Ніколз, 63), Гевен (Ківьор, 46), Тімбер (Габріел, 63), Зінченко (Льюїс-Скеллі, 63) — Едегор (Гаверц, 71), Жоржиньо (Парті, 63), Нванері (М’Ганд, 46) — Нельсон (Мартінеллі, 71), Жезус (Нкетіа, 71), Троссар (Вієйра, 63).

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Йоро (Беннетт, 35, Фіш, 46), Магвайр (Еванс, 46), Амасс (Маррей, 46) — Діалло (Антоні, 46), Каземіро (Оєделе, 46) — Маунт (Мактоміней, 46), Кольєр (Еріксен, 46), Рашфорд (Санчо, 46) — Гойлунн (Ганнібал, 16, Вітлі, 46).