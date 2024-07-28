Англія

Футболіст залишився без клубу за підсумками минулого сезону.

Кампанія-2023/24 стала останньою в кар’єрі англійського флангового захисника Раяна Сессеньйона в складі лондонського Тоттенгема.

За п’ять років у складі "шпор" 24-річний виконавець провів загалом 57 матчів, забив три голи та віддав чотири гольові передачі, що й близько не стоїть із його показниками часів виступів у рідному Фулгемі — 120 матчів, 25 голів та 18 асистів за три роки на "дорослому" рівні.

У підсумку, коли вихованець "дачників" залишився без клубу, вони не змогли стояти осторонь та запропонували йому повернутись до рідного колективу.

Новий контракт гравця розрахований усього на два роки.